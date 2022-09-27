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Глава СНБО Украины: мы не против переговоров с РФ
27.09.2022 22:13 Алина Груднева

Глава СНБО Украины: мы не против переговоров с РФ

В Украине отрицают российские норравиты о том, что были против переговоров о мире.

 
Такое заявление сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
 
"Украина никогда не была против переговоров с РФ по поводу контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры - тем хуже условия и больше суммы", - считает Данилов.
 
По его словам, задачи по освобождению Украины будут выполнены в полном объеме в соответствии с планами и графиками.

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