



Глава СБУ дал РФ один шанс - уйти из Украины, и чем раньше, тем лучше

Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал недавние атаки надводными дронами на корабли РФ.



"Любая "бавовна", которая происходит с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны", - заявил он.



"Так что если россияне хотят, чтобы "бавовна" прекратилась, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью - покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем лучше будет для них", - подчеркнул Василий Малюк.



"Мы стопроцентно победим врага в этой войне", - уверен глава СБУ Василий Малюк.



Напомним, ночью 5 августа тревожно было в районе Крымского моста. Со стороны временно оккупированного Крыма были слышны взрывы. Источники говорят, что "темная ночь" на Крымском мосту (а после взрывов на нем освещение потухло) – спецоперация СБУ и ВМС.