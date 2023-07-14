



Глава разведки Украины: В Украине уже существует свой Моссад

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украине не нужно создавать свой Моссад по аналогии израильского, поскольку он уже существует в Украине.



Как известно, Россия обвинила украинские спецслужбы в убийстве военного российского блогера и журналиста. Однако Киев отрицает свою причастность, пишет Reuters.



Издание уточняет, что перспектива шпионского агентства, отправляющего выслеживать врагов Украины, вызывает сравнение с израильским Моссадом, и Буданов не отрицает такую аналогию.



"Если вы спрашиваете о Моссаде как о знаменитом (за) … уничтожении врагов своего государства, то мы этим занимались и будем заниматься. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует", - заявил глава разведки Украины.



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