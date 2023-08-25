



Глава разведки Украины: Около 20% российских пленных сдаются добровольно

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что из тех российских военных, которые попадают в плен, около 20% – сдаются добровольно.



Об этом Буданов сообщил в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.



"Это около 20% точно. Просто там: мне страшно, я ничего не хочу", – сказал Буданов.



Относительно "обменного фонда" глава ГУР уточнил, что у Украины он намного меньше, чем в России. Точное число пленных российских оккупантов Буданов отказался назвать, ссылаясь на государственную тайну.



"У нас его гораздо меньше, чем в РФ. Это правда. Потому что в первые дни вторжения РФ нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые, они считали, что есть кто-то страшный для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать. И, к сожалению, я думаю, догнать те цифры мы не сможем", – подчеркнул Буданов.