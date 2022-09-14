



Глава ООН после беседы с Путиным: "Мы все еще далеки от мира"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что перспективы установления мира в Украине на данный момент минимальны. Такое заявление он сделал после разговора с президентом РФ.



По словам Гутерриша, он и Владимир Путин обсудили усилия по преодолению "препятствий", которые по-прежнему связаны с экспортом из России продовольствия и удобрений. Глава ООН предупредил, что было бы "наивно" полагать, что достигнут достаточный прогресс для быстрого прекращения войны в Украине, сообщает The Guardian.



"У меня такое чувство, что мы все еще далеки от мира. Я бы солгал, если бы сказал, что это может произойти в ближайшее время. У меня нет иллюзий; в настоящий момент шансы на мирное соглашение минимальны", - заявил Антониу Гутерриш.



В то же время, генсек ООН отметил, что поддерживает контакт с обеими сторонами, и выразил надежду, что "когда-нибудь можно будет перейти на более высокий уровень обсуждения".