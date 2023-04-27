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Глава оккупированной РФ территории владеет фирмой в Великобритании
27.04.2023 17:48 Наталья Богинская

Глава оккупированной РФ территории владеет фирмой в Великобритании

В Великобритании зарегистрирована компания на имя подсанкционного коллаборанта Владимира Сальдо, несмотря на то, что он находится под санкциями правительства страны. Об этом пишет The Guardian.

Журналисты узнали, что с ноября 2022 года Сальдо значится как владелец британской компании Grainholding, расположенной в центре Лондона. Она занимается сельскохозяйственными продуктами. В документах этого предприятия указано, что капитал Grainholding составляет миллион фунтов стерлингов, а Сальдо владеет половиной акций.

В июне 2022 года правительство Соединенного Королевства заморозило британские активы Сальдо и запретило ему въезд в страну.
Представитель британского правительства отказался сообщить журналистам, были ли приняты какие-либо меры против Grainholding, остающейся в списке действующих компаний.

"Мы не комментируем отдельные случаи", – сказал он.

Владимир Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год, а также народным депутатом от “Партии регионов”. 28 сентября 2022 года СБУ сообщила Сальдо о подозрении в коллаборационной деятельности. 5 октября 2022 года Путин назначил Сальдо оккупационным “исполняющим обязанности губернатора Херсонской области”.

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