



Глава оккупированной РФ территории владеет фирмой в Великобритании

В Великобритании зарегистрирована компания на имя подсанкционного коллаборанта Владимира Сальдо, несмотря на то, что он находится под санкциями правительства страны. Об этом пишет The Guardian.



Журналисты узнали, что с ноября 2022 года Сальдо значится как владелец британской компании Grainholding, расположенной в центре Лондона. Она занимается сельскохозяйственными продуктами. В документах этого предприятия указано, что капитал Grainholding составляет миллион фунтов стерлингов, а Сальдо владеет половиной акций.



В июне 2022 года правительство Соединенного Королевства заморозило британские активы Сальдо и запретило ему въезд в страну.

Представитель британского правительства отказался сообщить журналистам, были ли приняты какие-либо меры против Grainholding, остающейся в списке действующих компаний.



"Мы не комментируем отдельные случаи", – сказал он.



Владимир Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год, а также народным депутатом от “Партии регионов”. 28 сентября 2022 года СБУ сообщила Сальдо о подозрении в коллаборационной деятельности. 5 октября 2022 года Путин назначил Сальдо оккупационным “исполняющим обязанности губернатора Херсонской области”.