



Глава Офиса президента Украины назвал "Великую Россию" фейком и вампиром

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в понедельник, 7 ноября, что частична мобилизация только продемонстрировала агонию государства-вампира.



"Многие российские фейки об их успехах на фронте, на Донецком направлении, заканчиваются жалобами на командование из-за больших потерь. Российская пропаганда очень долго конструировала миф о непобедимой армии, которая оказалась не способна победить украинские силы обороны на поле боя, и начала из-за своей слабости воевать с гражданскими. Частичная мобилизация только продемонстрировала агонию", написал Ермак в своем телеграм-канале.



Глава Офиса президента также подчеркнул, что украинцев не остановит неподготовленное "пушечное мясо", которым Россия сейчас "закидывает" фронт в Украине.

"Великая Россия" оказалась таким же фейком, как и все, что выдумывала их пропаганда. Впереди – крушение. И ответственность террористов"



Два дня назад, на своей странице в Twitter, Ермак назвал Россию "государством-вампиром, которое высасывает жизнь из территорий, на которые вторгается" и призвал мир помочь "остановить зверя и отправить его в вечные сумерки".