



Глава Нафтогаза: атаки РФ на энергосистеме Украины гарантированы

Удары России по энергетической инфраструктуре Украины являются практически гарантированными на фоне скорого наступления зимы.



По данным Bloomberg, такое предупреждение сделал глава "Нафтогаза" Украины Алексей Чернышов.



"Многое будет зависеть от того, как будет атакована инфраструктура. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы сделать энерго- и теплоснабжение устойчивым, защищая некоторые активы физическими средствами. Но такая защита никогда не может гарантировать полную защиту", — предупредил он.



Уточняется, что Чернышов встретился с членами американского Конгресса и администрацией Байдена, чтобы пролоббировать вопрос усиления ПВО в Украине. Он поднимал вопрос о предоставлении дополнительных систем Patriot и истребителей F-16.



"Защита активов от атаки баллистическими ракетами маловероятна. Именно поэтому для Украины крайне важно наращивать свои возможности в ПВО. Нам определенно нужно больше Patriot", - подчеркнул он.



Чернышов также предупредил о том, что атаки россиян могут прервать поставки газа в Европу и сократить поток "голубого топлива" внутри страны.