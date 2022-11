Глава МИД Украины об обстреле: "Вот, что говорит РФ о мирных переговорах"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал сегодняшний массированный обстрел страны российскими войсками.



По мнению министра, такими обстрелами Россия показывает свое отношение к вопросу мирных переговоров с Украиной.



"Российские ракеты сейчас убивают людей и разрушают инфраструктуру по всей Украине. Вот, что говорит Россия о мирных переговорах. Прекратите предлагать Украине принять российские ультиматумы! Этот террор можно остановить только силой нашего оружия и принципов", - написал Кулеба.





Russian missiles are killing people and ruining infrastructure across Ukraine right now. This is what Russia has to say on the issue of peace talks. Stop proposing Ukraine to accept Russian ultimatums! This terror can only be stopped with the strength of our weapons & principles.