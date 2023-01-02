



Глава МИД Израиля о войне в Украине: "Будем меньше говорить, продолжим помогать"

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сегодня переговорит со своим американским коллегой Энтони Блинкеном. Завтра он поговорит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.



Эли Коэн также сделал заявление о ситуации в Украине, сообщает "Аруц Шева".



"Что касается вопроса о России и Украине, есть одна вещь, которую мы, безусловно, будем делать, а именно меньше говорить об этом публично. Тем не менее, наша значительная гуманитарная помощь Украине будет продолжена", - сказал министр.



