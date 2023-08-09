



Глава Меджлиса: Путин унижен – войска РФ понимают, что не могут защитить Крым

Российские военные испытывают все большее давление в Крыму, поскольку Украина наращивает усилия по освобождению оккупированного полуострова. Об этом заявил Рефат Чубаров, председатель Меджлиса – парламента крымских татар. По словам политика, в ближайшее время Владимиру Путину придется распрощаться с “главным достижением” его десятилетней украинской кампании.



В 2014 году российские войска в одностороннем порядке аннексировали Крым в результате фальш-референдума, после чего Москва разместила там значительный воинский контингент. Но сейчас Украина медленно переходит в контрнаступление, люди Путина все больше осознают, что их пребывание в регионе носит временный характер.



Рефат Чубаров уверен, что постоянные бомбардировки полуострова показали россиянам, что “освобождение Крыма теперь неизбежно". По его словам, “в последнее время участились спекуляции по поводу возможных сроков, некоторые аналитики предполагают, что территория может стать свободной от России уже к Рождеству”. Однако он отметил, что “пока нет никакой определенности по поводу сроков”.



В беседе с корреспондентом "Нового Голоса Украины" Чубаров сказал: "Они были уверены, что Крым – это "исконно российская территория", так как Кремль убедил их в этом. Они были уверены, что никто не может посягнуть на Крым. Но когда это произошло, они поняли, что не смогут защитить Крым. Это осознание тоже многого стоит”.



"В Крыму все понимают, что освобождение неизбежно. Это абсолютная правда. И каждый, исходя из своих ожиданий или своего поведения, уже пытается соответствующим образом подстроиться", – отмечает крымско-татарский политик.



По его словам, “уже начались переговоры с российскими инвесторами, прибывшими в Крым после вторжения, о необходимости переезда в Россию до того, как украинские войска вернут полуостров”.