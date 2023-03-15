



Глава МАГАТЭ заявил о "жизнеспособном решении" для ЗАЭС

Для защиты захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции существует "жизнеспособное решение". Такое заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.



"Это (решение – ред.) должно быть политически возможным, а также жизнеспособным. И у меня сложилось впечатление, что мы имеем на столе жизнеспособное решение", – цитирует Гросси "Укринформ".



Гендиректор МАГАТЭ отметил, что в течение месяцев работал над предложением для обеспечения защиты ЗАЭС. При этом он подчеркнул, что Международное агентство по атомной энергии не ищет политическое решение конфликта, а стремится решить проблему ядерной безопасности, которая имеет международное значение.



Как известно, из-за ракетной атаки армией РФ 9 марта Запорожская АЭС была в шестой раз за время оккупации полностью обесточена.