



Глава МАГАТЭ: "Запорожскую АЭС надо защищать"

После того как Запорожская АЭС потеряла все внешнее питание из-за обстрелов, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал заявление о том, что ЗАЭС должна быть защищена.



Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.



В организации сообщили, что ЗАЭС лишилась последнего оставшегося внешнего источника энергии из-за возобновившихся обстрелов и теперь полагается на аварийные дизель-генераторы для получения электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности.



"Возобновление обстрелов, поражающих единственный источник внешней энергии станции, крайне безответственно. Запорожскую АЭС надо защищать. В ближайшее время я поеду в Российскую Федерацию, а затем вернусь в Украину, чтобы согласовать зону ядерной безопасности и защиты вокруг станции. Это абсолютный и неотложный императив", - заявил глава МАГАТЭ Гросси.