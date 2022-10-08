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Глава МАГАТЭ: "Запорожскую АЭС надо защищать"
08.10.2022 20:23 Ольга Белозерова

Глава МАГАТЭ: "Запорожскую АЭС надо защищать"

После того как Запорожская АЭС потеряла все внешнее питание из-за обстрелов, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал заявление о том, что ЗАЭС должна быть защищена.

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

В организации сообщили, что ЗАЭС лишилась последнего оставшегося внешнего источника энергии из-за возобновившихся обстрелов и теперь полагается на аварийные дизель-генераторы для получения электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности. 

"Возобновление обстрелов, поражающих единственный источник внешней энергии станции, крайне безответственно. Запорожскую АЭС надо защищать. В ближайшее время я поеду в Российскую Федерацию, а затем вернусь в Украину, чтобы согласовать зону ядерной безопасности и защиты вокруг станции. Это абсолютный и неотложный императив", - заявил глава МАГАТЭ Гросси. 

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