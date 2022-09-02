



Глава МАГАТЭ: Физическая целостность ЗАЭС нарушена

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с заявлением по поводу визита делегации организации на Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских войск.



Гросси заявил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена в результате обстрелов. Об этом сообщают РИА-Новости.



"Я сам и моя команда видели дыры, следы на зданиях от обстрелов. Это значит, что физическая целостность нарушалась не один раз, а несколько", - подчеркнул он.



По словам Гросси, он может представить доклад по ситуации на Запорожской АЭС уже на следующей неделе.