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Глава МАГАТЭ: Физическая целостность ЗАЭС нарушена
02.09.2022 22:18 Ольга Белозерова

Глава МАГАТЭ: Физическая целостность ЗАЭС нарушена

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с заявлением по поводу визита делегации организации на Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских войск.

Гросси заявил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена в результате обстрелов. Об этом сообщают РИА-Новости

"Я сам и моя команда видели дыры, следы на зданиях от обстрелов. Это значит, что физическая целостность нарушалась не один раз, а несколько", - подчеркнул он. 

По словам Гросси, он может представить доклад по ситуации на Запорожской АЭС уже на следующей неделе. 

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