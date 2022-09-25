



"Глава" Крыма: план по мобилизации выполнен

"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации.



Об этом он написал в своем Telegram.



"Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены", - заявил Аксенов.



Напомним, организация "КрымSOS" сообщала, что 90% повесток в Крыму получили крымские татары.



