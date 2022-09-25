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"Глава" Крыма: план по мобилизации выполнен
25.09.2022 14:10 Ольга Белозерова

"Глава" Крыма: план по мобилизации выполнен

"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации. 

Об этом он написал в своем Telegram.

"Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены", - заявил Аксенов.

Напомним, организация "КрымSOS" сообщала, что 90% повесток в Крыму получили крымские татары. 

 

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