



Глава Киевской ОВА Кулеба встретился с послом Израиля в Украине Бродским

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба встретился с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским.



Опыт Израиля вспомогательным для восстановления Киевщины. Это государство, как и Украина, находится в условиях военной угрозы. Несмотря на это, ее граждане имеют возможность полноценно жить. И мы должны научиться одновременно и воевать и развиваться.



"Обсудили с Михаэлем Бродским сотрудничество в создании реабилитационных центров для военных и обучения наших психологов методам работы с людьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности, из-за пережитой войны.



Будем перенимать у Израиля и опыт организации учебного процесса в условиях войны. В частности, об обустройстве укрытий в учебных заведениях и подготовке педагогов и детей к обучению во время войны.



Благодарю Государство Израиль за помощь, которую Киевщина получила с первых дней полномасштабного вторжения", - указано в сообщении.