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"Глава Изюма" пожаловался РИА Новости на обстрелы ВСУ
10.09.2022 20:47 Аркадий Бочаровский

"Глава Изюма" пожаловался РИА Новости на обстрелы ВСУ

Назначенный оккупационными российскими властями “глава Изюмского района” В.Соколов дал интервью РИА Новости.

В. Соколов и РИА Новости продолжают упорно создавать параллельную реальность, в рамках которой Изюм все еще находится под российским контролем:

"Обстановка в Изюме тяжелая, в результате постоянных обстрелов со стороны украинских военных в городе много разрушений, сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов.

"Обстановка тяжелая, последние две недели город подвергается обстрелам со стороны ВСУ, иностранными боеприпасами HIMARS, "тремя семерками" "…", что вызывает большие разрушения, большое количество пострадавших и жертв. "..." Город в тяжелом состоянии, большое количество разрушений", - говорит Соколов на видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой администрации региона".
 

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