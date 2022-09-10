



"Глава Изюма" пожаловался РИА Новости на обстрелы ВСУ

Назначенный оккупационными российскими властями “глава Изюмского района” В.Соколов дал интервью РИА Новости.



В. Соколов и РИА Новости продолжают упорно создавать параллельную реальность, в рамках которой Изюм все еще находится под российским контролем:



"Обстановка в Изюме тяжелая, в результате постоянных обстрелов со стороны украинских военных в городе много разрушений, сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов.



"Обстановка тяжелая, последние две недели город подвергается обстрелам со стороны ВСУ, иностранными боеприпасами HIMARS, "тремя семерками" "…", что вызывает большие разрушения, большое количество пострадавших и жертв. "..." Город в тяжелом состоянии, большое количество разрушений", - говорит Соколов на видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой администрации региона".

