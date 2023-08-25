



Глава израильского МИД: с посещением Умани проблем не будет

Несмотря на опасения в преддверии праздников, министр иностранных дел Эли Коэн пояснил в четверг, что не будет никаких проблем для израильтян, желающих посетить Умань на Рош ха-Шана в этом году.



"Я нахожусь в регулярном контакте с украинцами, с моим коллегой министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, высшие должностные лица министерства находятся в контакте со своими коллегами в Украине", - заявил Коэн в интервью сайту харедим Kikar HaShabbat.



“Две недели назад министр иностранных дел Украины позвонил мне и попросил позаботиться о продлении медицинской страховки в пользу украинских беженцев в Израиле. Я говорил с премьер-министром Нетаниягу, и действительно, в течение 48 часов я выполнил свое обещание, данное Министра иностранных дел Украины выполнено в полном объеме.При этом в том же разговоре он дал мне обещание, что израильтянам не потребуется виза для въезда в Украину. Это взаимно, украинцам, въезжающим в Израиль, виза тоже не нужна", - добавил Коэн.



Коэн подчеркнул, что для Украины существует предупреждение о поездках. “Это страна, которая находится в состоянии войны. Но в то же время, и мы являемся свидетелями этого, в прошлом году, несмотря на предупреждение о поездках, 30 000 хасидов приехали в Умань. Основной пункт назначения, куда они приедут, — это Молдова, и мы готовимся к этому”.



