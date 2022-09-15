



"Глава" Херсонf опроверг собственное сообщение о "десанте укронацистов"

назначенный оккупационными властями “глава администрации” Херсонской области утром 15 сентября сообщил об “уничтожении десанта укронацистов на Кинбурнской косе”.



Это нисколько не помешало ему опровергнуть собственное заявление в разговоре с корреспондентом ТАСС: "В украинских СМИ ранее появились сообщения о высадке десанта ВСУ на Кинбурнскую косу в Николаевской области и около города Железный Порт



ласти Херсонской области не подтвердили информацию о высадке десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Железный Порт на черноморском побережье. Об этом в четверг заявил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов"



