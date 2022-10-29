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Глава ГУР сказал, как долго будет длиться операция по освобождению Херсона
29.10.2022 19:41 Алина Груднева

Глава ГУР сказал, как долго будет длиться операция по освобождению Херсона

Операция по освобождению Херсона, вероятно, продлится до конца ноября.

 
Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The Drive.
 
"Скорее всего, операция по освобождению Херсона продлится до конца следующего месяца. Сейчас там находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения", - сказал он.
 
По словам Буданова, большая часть из них – это военно-десантные войска, российский спецназ и морская пехота. 
 
"Эти подразделения составляют остов группировки, который также усиливается мобилизованным составом", – добавил он.

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