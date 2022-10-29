



Глава ГУР сказал, как долго будет длиться операция по освобождению Херсона

Операция по освобождению Херсона, вероятно, продлится до конца ноября.

Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The Drive.

"Скорее всего, операция по освобождению Херсона продлится до конца следующего месяца. Сейчас там находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения", - сказал он.

По словам Буданова, большая часть из них – это военно-десантные войска, российский спецназ и морская пехота.

"Эти подразделения составляют остов группировки, который также усиливается мобилизованным составом", – добавил он.