



Глава ГУР Буданов анонсировал наземную операцию в Крыму: Украина вернет свое

24 августа подразделения украинской военной разведки высадились в Крыму в рамках спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны при поддержке Военно-морских сил Украины. Важность проведенной спецоперации заключается в том, чтобы жители полуострова поверили, что победа и их освобождение не за горами. Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов.



"Важность этой спецоперации, прежде всего, в том, чтобы люди поверили. В первую очередь, люди даже не на территории материковой Украины, а в Крыму. Чтобы они вспомнили и поверили в то, что победа не за горами. И освобождение их тоже не за горами", - отметил Буданов в эфире национального телемарафона.



Глава ГУР заверил, что возвращение людей в Крыму к нормальной жизни продолжается, и о них никто не забыл.



"И никто не собирается их просто так там оставлять. И когда проводятся, скажем так, определенные удары по территории Крыма, этим все не закончится. Будет наземная операция, будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой", - подчеркнул Буданов, добавив, что любая дипломатия без наличия "реальной силы" бессильна.