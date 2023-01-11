



Глава Генштаба Валерий Герасимов назначен "командующим СВО"

Командующим группировкой российских войск в Украине стал начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Такое решение принял министр обороны Сергей Шойгу, сообщило российское военное ведомство. Заместителями Герасимова назначены замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин.



Эти кадровые перестановки в Минобороны назвали «повышением уровня руководства спецоперацией» — и объяснили их «расширением масштаба решаемых задач», необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами и видами войск, а также повысить эффективность управления российской группировкой в Украине.



Сергей Суровикин, ставший одним из замов Герасимова, раньше сам командовал войсками РФ в Украине. Его назначили на этот пост 8 октября — в день взрыва на Крымском мосту. Он стал первым человеком на должности командующего российским вторжением, чье имя Минобороны РФ сообщило публично.



Валерий Васильевич Герасимов родился 8 сентября 1955 года в Казани (Татарская АССР РСФСР, ныне Республика Татарстан, РФ) в семье рабочего.

В 1973 году окончил Казанское суворовское военное училище, в 1977 году - Казанское высшее танковое командное училище им. президиума Верховного совета Татарской АССР (ныне филиал Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ", ВУНЦ СВ "ОВА ВС РФ"), в 1987 году - Военную академию бронетанковых войск им. маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в Москве (в 1998 году включена в состав ВУНЦ СВ "ОВА ВС РФ"), в 1997 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.



С 1977 года командовал взводом, ротой, был начальником штаба батальона в 80-м танковом полку 90-й гвардейской танковой дивизии Северной группы войск (СГВ, Польская Народная Республика, ныне Республика Польша). После службы в СГВ был переведен в Дальневосточный военный округ, где проходил службу в должностях начальника штаба и командира танкового батальона.



С 1987 по 1993 годы - начальник штаба - заместитель командира танкового полка, затем - командир танкового полка, начальник штаба - заместитель командира 144-й гвардейской мотострелковой дивизии в Прибалтийском военном округе (Таллин, Эстония).



В 1993-1995 годах Герасимов командовал 144-й гвардейской мотострелковой дивизией в Северо-Западной группе войск (российские войска, дислоцировавшиеся на территории прибалтийских государств). В 1994 году руководил выводом дивизии в Московский военный округ (года Ельня, Смоленская обл.), где она была преобразована в базу хранения вооружения и техники.



С 1997 по 1998 год служил первым заместителем командующего 1-й гвардейской танковой армией в Московском военном округе (Смоленск).

В 1998-2003 годах - заместитель командующего армией, начальник штаба - первый заместитель командующего армией, далее - командующий 58-й общевойсковой армией в Северо-Кавказском военном округе. В годы командования Валерия Герасимова подразделения армии участвовали в контртеррористических операциях на территории Чечни.



С марта 2003 года по апрель 2005 года - начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа (Хабаровск).

В апреле 2005 года - декабре 2006 года Валерий Герасимов был начальником Главного управления боевой подготовки и службы войск ВС РФ.

С декабря 2006 года по декабрь 2007 года - начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа.

С 11 декабря 2007 года по 5 февраля 2009 года командовал войсками Ленинградского военного округа (Санкт-Петербург).



В период с 5 февраля 2009 года по 23 декабря 2010 года - командующий войсками Московского военного округа.



С 23 декабря 2010 года по 26 апреля 2012 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Николая Макарова. В 2009-2012 годах командовал парадами в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.



С 26 апреля по 9 ноября 2012 года - командующий войсками Центрального военного округа.



С 9 ноября 2012 года по н. в. - начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ. Сменил на этом посту генерала армии Николая Макарова. Минобороны с 6 ноября 2012 года возглавляет Сергей Шойгу.



С 13 ноября 2012 года Валерий Герасимов - член Совета безопасности РФ.



Генерал армии (2013).



Герой Российской Федерации (2016). Награжден орденами Святого Георгия III и IV степеней (2017, 2015), "За заслуги перед Отечеством" I (2021), III (2014, с мечами), IV (2002, с мечами) степеней, Александра Невского (2020), "За военные заслуги" (2000), Почета (2012), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, медалями. Также имеет ордена Дружбы народов (Белоруссия, 2010), Армии Никарагуа (2013), Боевого красного знамени Монголии (2021).

Заслуженный военный специалист РФ (2009).



Почетный гражданин Казани (2015).