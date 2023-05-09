



Глава Еврокомиссии назвала три ключевых элемента 11-го пакета санкций против РФ

Европейский Союз готовит 11-й пакет санкций против России за ее вторжение в Украину, который расширит существующие запреты и закроет возможности для обхода санкций.



Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Киеве.



"Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы подорвать военную машину Путина и его доходы", - сказала вона.



По ее словам, 11-й пакет будет содержать три ключевых элемента:



Уточнение действующих инструментов, добавление большего количества продуктов в запрет ЕС на транзит.



Предложение нового инструмента для борьбы с обходом санкций.



Предложение запретить "теневые" организации из России и третьих стран, намеренно обходящие санкции ЕС.



