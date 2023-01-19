



Глава ЧВК “Вагнер”: Мы не скоро возьмем Бахмут

Основатель российской группы наемников "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил в четверг о захвате поселка Клищевка на окраине восточноукраинского города Бахмут, но заявил, что украинские силы не могут быть вытеснены из города быстро.



В расшифровке аудиообращения, опубликованного пресс-службой Пригожина, начальник Вагнера заявил: “Можно смело сказать, что поселок Клищевка, являющийся одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделений ЧВК “Вагнера".



Клищевка, в которой до войны проживало около 400 человек, расположена в 9 км от города Бахмут, где заблокированы вагнеровские подразделения, ведущие многомесячную битву на истощение с украинскими войсками.



Однако Пригожин предупредил, что “Вагнер” вряд ли в ближайшее время вытеснит украинские войска из Бахмута: “Вопреки разным мнениям о том, что ВСУ бегут отсюда, это не так. Украинская армия работает четко и гармонично. Нам есть чему у них поучиться”.