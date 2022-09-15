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"Глава" Херсона опроверг собственное сообщение о "десанте укронацистов"
15.09.2022 17:53 Аркадий Бочаровский

"Глава" Херсона опроверг собственное сообщение о "десанте укронацистов"

Назначенный оккупационными властями “глава администрации” Херсонской области утром 15 сентября сообщил об “уничтожении десанта укронацистов на Кинбурнской косе”.

Это нисколько не помешало ему опровергнуть собственное заявление в разговоре с корреспондентом ТАСС: "В украинских СМИ ранее появились сообщения о высадке десанта ВСУ на Кинбурнскую косу в Николаевской области и около города Железный Порт

ласти Херсонской области не подтвердили информацию о высадке десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Железный Порт на черноморском побережье. Об этом в четверг заявил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов"

 

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