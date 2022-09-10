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Гиркин предлагает "отдать Украине часть Белгородской области"
10.09.2022 19:43 Ольга Белозерова

Гиркин предлагает "отдать Украине часть Белгородской области"

Один из бывших лидеров "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин выдвинул предложение о передаче Украине части Белгородской области.

"В рамках укрепления ВГА и плодотворного задействования освободившихся кадров органов государственной власти, ФСБ и полиции - предлагаю передать в состав Харьковской области украины часть (не менее трёх пограничных районов) Белгородской области", - написал он.

Свое предложение он объяснил так: "За то мы сможем с полным основанием говорить после этого, что никаких боевых действий на территории РФ не происходит". 

 

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