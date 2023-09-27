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Германия расследует возможное военное преступление армии РФ в Гостомеле
27.09.2023 13:54 Дара Киевская

Германия расследует возможное военное преступление армии РФ в Гостомеле

Федеральная прокуратура Германии расследует возможное военное преступление в городе Гостомель Киевской области.

Как подтвердила пресс-секретарь по запросу информационного агентства dpa в Карлсруэ, власти начали первое личное расследование в середине июля, передает Tagesschau.

В прокуратуре отметили, что гражданские лица, в том числе человек с немецким гражданством, были обстреляны и ранены российскими военными в украинском городе.

"В связи с этим есть подозрение в совершении военных преступлений. Мы находимся в тесном контакте с украинскими правоохранительными органами для выяснения этого вопроса", - уточнила спикер.

Федеральная прокуратура уже инициировала так называемые структурные расследования военных преступлений во время войны на Украине в марте 2022 года. Цель состоит в том, чтобы на начальном этапе собрать как можно больше доказательств без конкретных подозреваемых.

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