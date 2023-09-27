



Германия расследует возможное военное преступление армии РФ в Гостомеле

Федеральная прокуратура Германии расследует возможное военное преступление в городе Гостомель Киевской области.



Как подтвердила пресс-секретарь по запросу информационного агентства dpa в Карлсруэ, власти начали первое личное расследование в середине июля, передает Tagesschau.



В прокуратуре отметили, что гражданские лица, в том числе человек с немецким гражданством, были обстреляны и ранены российскими военными в украинском городе.



"В связи с этим есть подозрение в совершении военных преступлений. Мы находимся в тесном контакте с украинскими правоохранительными органами для выяснения этого вопроса", - уточнила спикер.



Федеральная прокуратура уже инициировала так называемые структурные расследования военных преступлений во время войны на Украине в марте 2022 года. Цель состоит в том, чтобы на начальном этапе собрать как можно больше доказательств без конкретных подозреваемых.