



Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Бундестаг поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.



Документ поддержало большинство членов Бундестага, говорится на сайте немецкого парламента.



Германия признала виновниками геноцида политическое руководство Советского Союза тех времен.



"Массовая смерть от голода не была результатом неурожая, а ответственностью политического руководства СССР при Иосифе Сталине. Голодомор - преступление против человечества. С сегодняшней точки зрения историко-политическая классификация как геноцид очевидна", - говорится в документе.