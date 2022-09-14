



Германия передала Украине установки Gepard и рефрижераторы

Германия на последней неделе передала на нужды ВСУ еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и 65 рефрижераторов. Об этом сообщает пресс- служба правительственного сайта Германии.



Таким образом в распоряжении Украины есть 24 установки Gepard. Еще шесть установок готовятся отправить в Украину.



Зенитная САУ Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту снарядами калибра 35 мм и в реальных условиях она стреляет короткими очередями, приспособленными к цели. Производитель установок проводил ранее учения для украинских военных в Германии.



Также Германия направила 65 рефрижераторов для медицинских поставок. Ранее в Украину было доставлено лишь 2 рефрижератора.



Напомним, что ранее Германия передавала Вооруженным силам Украины еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Первые установки Gepard Украина начала получать еще в конце июля. Также ВСУ получили несколько тысяч боеприпасов к ним.