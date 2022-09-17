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Германия одобрила продажу Украине 18 гаубиц RCH-155 - СМИ
17.09.2022 15:31 Ольга Белозерова

Германия одобрила продажу Украине 18 гаубиц RCH-155 - СМИ

Германия "дала зеленый свет" и одобрила продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155.

Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

Как утверждается, контракт на поставку 18 гаубиц с компанией Krauss-Maffei Wegmann оценивается в 216 миллионов евро.

Поставку САУ главы министерств обороны Украины и Германии обсуждали еще в июле. 

По данным издания, Украина получит гаубицы нескоро - не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта - в 2025 году. 

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