



Германия одобрила продажу Украине 18 гаубиц RCH-155 - СМИ

Германия "дала зеленый свет" и одобрила продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155.



Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.



Как утверждается, контракт на поставку 18 гаубиц с компанией Krauss-Maffei Wegmann оценивается в 216 миллионов евро.



Поставку САУ главы министерств обороны Украины и Германии обсуждали еще в июле.



По данным издания, Украина получит гаубицы нескоро - не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта - в 2025 году.