



Германия начала поставки в Украину систем разведки SurveilSPIRE с дронами

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки SurveilSPIRE, которые в основном используют для мониторинга больших участков местности с наименьшим количеством персонала. Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall.



Разведывательные системы, которые получит Украина, известны как SurveilSPIRE. Они состоят из мобильных башен наблюдения с оборудованием для видеонаблюдения днем и ночью, мини-дронов с автопилотом и системы управления. В комплект поставки входят также транспортные средства.



Сообщается, что Rheinmetall сотрудничает в этом проекте с эстонской компанией DefSecIntel, которая производит системы. Также отмечено, что стоимость заказа составляет двузначную сумму в миллионы евро. При этом доставка уже началась.



Вышки наблюдения SurveilSPIRE можно установить на трейлеры и быстро транспортировать в зону их работы. Для сборки нужно три человека, а работа полностью автоматизирована.



Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт. Солнечные панели обеспечивают длительную работу без кабелей питания или источника топлива.



Система базируется на автопилотируемых разведывательных беспилотниках, которые осуществляют патрулирование и полеты для выполнения определенных задач. Это позволяет проверять обнаруженные угрозы, а оператор может инициировать необходимые контрмеры.