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Герасимова назначили, чтобы осадить Суровикина и Пригожина
11.01.2023 20:12 Аркадий Бочаровский

Герасимова назначили, чтобы осадить Суровикина и Пригожина

Один из наиболее внимательных аналитиков и комментаторов украинской войны  научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли прокомментировал назначение Герасимова командующим “СВО”.

Ли пишет: «Я не думаю, что это происходит потому, что Суровикин рассматривается как неудачник. Конечно, возможно, это [перестановка кадров] было продиктовано политическими причинами. Как командующий Объединенной группировкой войск на Украине, Суровикин становился очень могущественным и, вероятно, минуя Шойгу/Герасимова в общении с Путиным. […] Пригожин похвалил Суровикина, одновременно критикуя Лапина и высшее руководство Министерства обороны. Это также может частично быть ответом на все более влиятельную и общественную роль «Вагнера» в [военной операции]»

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