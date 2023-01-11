



Герасимова назначили, чтобы осадить Суровикина и Пригожина

Один из наиболее внимательных аналитиков и комментаторов украинской войны научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли прокомментировал назначение Герасимова командующим “СВО”.



Ли пишет: «Я не думаю, что это происходит потому, что Суровикин рассматривается как неудачник. Конечно, возможно, это [перестановка кадров] было продиктовано политическими причинами. Как командующий Объединенной группировкой войск на Украине, Суровикин становился очень могущественным и, вероятно, минуя Шойгу/Герасимова в общении с Путиным. […] Пригожин похвалил Суровикина, одновременно критикуя Лапина и высшее руководство Министерства обороны. Это также может частично быть ответом на все более влиятельную и общественную роль «Вагнера» в [военной операции]»