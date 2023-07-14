



Генштаб заявил об успехах на Бахмутском направлении: ВСУ продвигаются

Вооруженные Силы Украины имеют успех на Бахмутском направлении. Силы обороны продолжают наступление севернее и южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время ВСУ продолжают сдерживать наступление войск РФ на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Андрей Ковалев в эфире Национального телемарафона.



По его словам, Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут в Донецкой области.

Также украинские воины продолжают работать артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу. Оккупанты в свою очередь сопротивляются, перекидывают резервы техники и живой силы.

Ковалев подчеркнул, что ВСУ ведут наступление севернее и южнее Бахмута.

"На направлении Белая Гора - Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.



В то же время ВСУ продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных участках фронта продолжаются тяжелые бои, но ВСУ отбивают штурмы.

"Армия РФ активно применяет здесь свои резервы, продолжаются тяжелые бои", - подчеркнул Ковалев.





Как сообщал

Mignews.ua

, Силы обороны

продолжают наступать

на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Украинские военные продолжают давить на врага на Бахмутском направлении. Бои продолжаются не в самом городе, а на флангах. ВСУ продвигаются и имеют успехи.

По данным аналитиков ISW, ВСУ контролируют все высоты вокруг Бахмута и развивают атаки на северной и южной окраинах города.