Генштаб заявил об успехах на Бахмутском направлении: ВСУ продвигаются
Вооруженные Силы Украины имеют успех на Бахмутском направлении. Силы обороны продолжают наступление севернее и южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время ВСУ продолжают сдерживать наступление войск РФ на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Андрей Ковалев в эфире Национального телемарафона.
По его словам, Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут в Донецкой области.
Также украинские воины продолжают работать артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу. Оккупанты в свою очередь сопротивляются, перекидывают резервы техники и живой силы.
Ковалев подчеркнул, что ВСУ ведут наступление севернее и южнее Бахмута.
"На направлении Белая Гора - Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.
В то же время ВСУ продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных участках фронта продолжаются тяжелые бои, но ВСУ отбивают штурмы.
Как сообщал Mignews.ua, Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Украинские военные продолжают давить на врага на Бахмутском направлении. Бои продолжаются не в самом городе, а на флангах. ВСУ продвигаются и имеют успехи.
По данным аналитиков ISW, ВСУ контролируют все высоты вокруг Бахмута и развивают атаки на северной и южной окраинах города.