



Генштаб ВСУ: Войска РФ продолжают перегруппировку

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины представил сводку оперативной информации по состоянию на утро, 26 ноября.



Главное из сводки:



- Продолжается перегруппировка российских войск с целью усиления группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.



- За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки сил РФ в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Первомайское, Красногоровка и Невельское Донецкой области.



- Армия РФ нанесла11 ракетных, 7 авиационных ударов и совершила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.



- На Новопавловском и Запорожском направлениях армия РФ ведет активные оборонительные действия.



- На Криворожском и Херсонском направлениях силы РФ осуществляют фортификационное устройство позиций по береговой линии и в глубине обороны, не прекращают артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.



- Отмечается большое количество потерь в подразделениях сил РФ, действующих в Луганской области. В общем, на временно захваченной территории области увеличилось количество гражданских больниц, используемых россиянами для лечения исключительно российских военных.



- Подтверждены потери сил РФ за 24 ноября на временно захваченной части Запорожской области. В городе Мелитополь уничтожен склад боеприпасов, около 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Два состава были уничтожены в Васильевском районе. Здесь до 130 россиян ранены, также уничтожены 7 единиц военной техники разного типа.



- Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники сил РФ, а также 4 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения личного состава сил РФ, а также 2 других важных объекта российской армии.

