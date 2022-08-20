



Генштаб ВСУ: войска РФ продолжают наступать на разных направлениях

Генеральный штаб ВСУ представил сводку оперативной информации с фронта по состоянию на вечер, 20 августа.



Главное из сводки:



- Сохраняется угроза нанесения силами РФ ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.



- На Харьковском направлении армия РФ основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Силы РФ нанесли авиационные удары - возле Прудянки и Верхнего Салтова и вели воздушную разведку недалеко от Русских Тишек и Золочева.



- На Славянском направлении армия РФ основные усилия сосредотачивает на возобновлении наступательных действий. Российские войска вели наступательные бои в направлениях Бражковка - Новодмитровка, Сулиговка - Новодмитровка, Бражковка - Вернополье и Долгенькое - Курулька. Украинские военные отбросили силы РФ обратно.



- На Донецком направлении армия РФ продолжает наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Бахмутском направлении.



- Силы РФ пытались вести наступление в направлении Спорное - Ивано-Дарьевка и Николаевка - Выемка. Безуспешно.



- Наступательными и штурмовыми действиями войска РФ пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцево, Вершина – Кодема, Майское – Зайцево, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево. Безуспешно, получили жесткий отпор от ВСУ.



- Силы РФ также вели безуспешные наступательные бои в направлениях Горловка – Майорск, Спартак – Опросное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское.



- На Запорожском направлении армия РФ пытается не допустить продвижения украинских сил обороны.



- На Южнобужском направлении армия РФ основные усилия сосредотачивает на содержании занятых районов и сковывании действий украинских сил обороны. Пытается улучшить тактическое положение на Николаевском направлении.