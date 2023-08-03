



Генштаб: ВСУ ведут наступление южнее Бахмута

Вооруженные силы Украины наступают на юге Бахмутского направления; держат оборону на западе Курдюмовки и Клещеевки, южнее Андреевки; сдерживают наступление врага на Купянском и Лиманском направлениях, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Павел Ковальчук, уточнив, что россияне предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клищеевки.



Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск также на Купянском и Лиманском направлениях.



Кроме того, Силы обороны отбили контратаки россиян на южном фронте. Противник "предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение на направлении Урожайное - Благодатное и западнее Старомайорского", цитирует Ковальчука Military Media Center.





Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в конце июля, на Бахмутском направлении к югу от Бахмута украинская армия постепенно двигалась вперед. Бои продолжались в районе Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки и носили довольно жесткий характер. Враг вел интенсивный огонь.



О том, что украинские силы продвинулись севернее Курдюмовки в районе Бахмута, утверждают и источники, и говорится в отчете Института изучения войны (ISW).



"Генштаб Украины сообщил, что украинские войска вели наступательные действия в районе Бахмута, а также на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Связанный с Кремлем блогер утверждал, что украинские силы продвинулись севернее Курдюмовки в районе Бахмута", - говорится в сообщении.

Также российские источники утверждали, что армия РФ отражала украинские атаки на линии Сватово - Кременная на Лиманском направлении, в Старомайорском районе на границе Донецкой и Запорожской областей и в районе Роботиного на западе Запорожской области.

Кроме того, украинские защитники на Лиманском направлении уничтожили пункт аэроразведки российских оккупантов. Также удалось ликвидировать оператора дронов, сообщила Государственная пограничная служба в своем Telegram-канале.

Пограничники отмечают, что на Лиманском направлении фронта обнаружили место запуска вражеских дронов. Оккупанты пытались замаскировать его в лесу.



Бойцы ГПСУ передали координаты пункта аэроразведки россиян артиллеристам Дессантно-штурмовых войск ВСУ. Защитники точно отработали по нему артиллерией. Как бонус, наши военные также ликвидировали оккупанта-оператора дронов.







Напомним, несколько недель назад украинское командование сообщило, что ситуация на Лиманско-Купянском направлении обострилась. Российские войска пытались прорвать оборону ВСУ. Позже стало известно, что защитники локализовали "большое наступление" россиян, которое они анонсировали еще весной.

Российские оккупанты заявили, что захватили три населенных пункта на этом направлении, но командование ВСУ опровергло информацию.