



Генштаб: ВСУ уничтожили 8 БПЛА, самолет и вертолет сил РФ

Генштаб ВСУ представил сводку оперативной информации с фронта по состоянию на утро 24 сентября.



Главное из сводки:



- Армия РФ не прекращает наносить удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей Украины. Угроза авиационных и ракетных ударов кафиров сохраняется на всей территории Украины. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 5 ракетных и 14 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.



- От обстрелов со стороны россиян пострадали более 60 населенных пунктов.



- На временно захваченной и оккупированной территории Украины "власти" проводят так называемые "референдумы". В связи с низким процентом посещения избирательных участков работники избирательных комиссий, в сопровождении вооруженных военнослужащих вооруженных сил РФ, ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их проживания.



- В Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, отказавшимся от украинского гражданства и получившим паспорта РФ, "власти" начали вручение повесток о мобилизации.



- Военнослужащие российских войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения и занимаются мародерством. Так, по имеющейся информации, в Мелитополе "кадыровцы" захватили дилерский состав сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество.



- За сутки подразделения украинских войск отразили атаки сил РФ в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмутское, Отрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевкаю Авиация Сил обороны Украины нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники россиян и 7 позиций зенитных ракетных комплексов.



- Подразделения противовоздушной обороны уничтожили один вертолет, один самолет и восемь БпЛА российских войск.



- Украинские ракетные войска и артиллерия поразили 6 пунктов управления, более 20 районов сосредоточения живой силы и техники россиян, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами.