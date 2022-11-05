



Генштаб ВСУ: Силы РФ наступают на трех направлениях

Генеральный штаб ВСУ представил сводку оперативной информации с фронта по состоянию на утро, 5 ноября.



Главное из сводки:



- Российская армия пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.



- Армия РФ производит обстрелы подразделений Сил обороны Украины вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.



- За прошедшие сутки силы РФ нанесли 6 ракетных и 21 авиационный ударов, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских войск подверглись районы около 20 населенных пунктов Львовской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей.



- На территории республики Беларусь производится доукомплектования подразделений вооруженных сил Российской Федерации за счет отмобилизованных, прибывающих с территории России. Мероприятия по боевой подготовке и слажению указанных подразделений продлятся около двух-трех недель.



- Армия РФ продолжает нести потери. По уточненной информации, 3 ноября, в результате огневого поражения российской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области, был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте. Также подтверждено поражение колонны россиян, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка. Информация о потерях живой силы войск РФ уточняется.



- 3 ноября текущего года в Мелитополь отмечено прибытие около 80 раненых россиян. В медицинских подразделениях сил РФ не хватает квалифицированного персонала, в том числе врачей-хирургов. Имеющийся медперсонал не способен предоставить качественную медицинскую помощь.



- В Херсоне россияне пытаются обнаружить местных жителей, которые отказались эвакуироваться на временно подконтрольную российским захватчикам территорию. Город грабят, инфраструктуру уничтожают.



- Авиация украинских Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по войска РФ 11 ударов. Под поражение попали 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны сил РФ. Подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА типа "Орлан-10", 11 дронов "Shahed-136" и 2 крылатые ракеты "Калибр".



- Подразделения ракетных войск и украинской артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления сил РФ, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 4 других важных военных объекта россиян.