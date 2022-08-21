



Генштаб ВСУ: силы РФ имеют частичный успех на двух направлениях

Генеральный штаб ВСУ представил сводку оперативной информации по состоянию на вечер, 21 августа.



Главное из сводки:



- На Северском направлении армия РФ производит ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей.



- По имеющейся информации, армия РФ закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года.



- На Славянском направлении россияне вели разведку боем по линии Петрополье – Дмитровка и Пасека – Богородичное, без успеха, отошли.



Войска РФ пытались вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка, Довгенькое - Долина, Сулиговка - Дибривне и Петрополье - Карнауховка. Безуспешно, понесли потери и отошли.



- Армия РФ вела наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью-Йорк. Получила жесткий отпор и отступила.



- На Авдеевском направлении подразделения РФ использовали ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Пески. На направлении Лозовский – Пески подразделения армии РФ имеют частичный успех.



- На Южнобужском направлении силы РФ применяли имеющиеся средства огневого поражения для обстрелов военных и гражданских объектов по линии столкновения. Наступательными действиями армия РФ пыталась продвинуться в направлении Александровка – Таврическое. Безуспешно, подразделения РФ отошли. По направлению Васильки – Благодатное армия РФ имеет частичный успех.