



Генштаб ВСУ: Россия готовится к новой волне мобилизации

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал сводку информации по состоянию на утро, 26 января.



Главное из сводки:



- За прошедшие сутки силы РФ нанесли 37 авиационных и 10 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Днепр и Запорожье. Совершили 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня. По предварительной информации, ночью армия РФ применила 24 ударных иранских дрона "Шахед-136". Все они были уничтожены украинскими Силами обороны.



- Понеся многочисленные потери, армия РФ не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях силы РФ вели безуспешные наступательные действия. На Купянском, Запорожском и Херсонском держат оборону.



- На временно захваченной территории Автономной республики Крым силы РФ проводят подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации. Так, до 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь военным комиссариатам. Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля.