



Генштаб ВСУ: российские войска готовятся к уличным боям в Херсоне

В то время как российские войска готовятся к уличным боям в Херсоне, значительная часть населения покинула город, о чем сообщает Генеральный штаб ВСУ.



Согласно информации, российские войска переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома.



"По имеющейся информации, Херсон покинула значительная часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям", – сообщили в Генштабе ВСУ.

