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Генштаб ВСУ: российские войска готовятся к уличным боям в Херсоне
22.10.2022 08:16 Александр Юзовский

Генштаб ВСУ: российские войска готовятся к уличным боям в Херсоне

В то время как российские войска готовятся к уличным боям в Херсоне, значительная часть населения покинула город, о чем сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Согласно информации, российские войска переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома.

"По имеющейся информации, Херсон покинула значительная часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям", – сообщили в Генштабе ВСУ.

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