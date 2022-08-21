



Генштаб ВСУ: РФ перебрасывает ПВО в Беларусь

Российские войска перебрасывают ПВО на территорию Беларуси.

Об этом говорится в сводке Генштаба Украины по состоянию на утро, 21 августа.

Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

"На Волынском и Полесском направлениях отмечается перемещение средств противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации на территорию республики Беларусь", - сказано в сообщении.

На Николаевском направлении силы РФ ведут наступательное сражение в направлении Васильки-Благодатное. Они заняли южную окраину н.п. Благодатное, боевые действия продолжаются.

На Северском направлении россияне совершили минометные обстрелы н.п. Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловка Сумской области.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы недалеко от Шевеловки, Краснополья, Дубровного, Норцовки, Сулиговки и Долины.

Также попытка провести разведку боем в направлении Пасека-Богородичное была безуспешной. Россияне пытались вести попытку штурма в направлениях Бражковка-Новая Дмитровка и Сулиговка-Новая Дмитровка, но без успеха.

На Донецком направлении силы РФ пытаются продолжить наступательные действия. На Краматорском направлении совершены обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Также россияне вели наступление в направлении Берестово-Ивано-Дарьевка, но безуспешно.

На Бахмутском направлении они обстреливали позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах н.п. Соледарь, Яковлевка, Зайцево, Шумы и Железное. Кроме того, нанесены авиаудары неподалеку от Зайцево, Бахмута и Соледара. Велись наступательные бои в направлениях Покровское-Бахмутское и Семигорье-Зайцево. Продолжаются боевые действия в направлениях Железная Балка-Нью-Йорк и Новоселовка-Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении обстреляны районы Марьинки, Водяного, Александрополя и Песков. Россияне нанесли авиаудары возле Авдеевки, Новобахмутовки, Марьинки, Водяного и Красногоровки, а также вели воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Покровск, Красногоровка, Веселое и Опитное.

Ведется штурм в направлениях Пески-Невельское, Лозовое-Невельское и Старомихайловка-Марьинка, боевые действия продолжаются.

В Новопавловском направлении россияне обстреляли из артиллерии населенные пункты вблизи Шевченко, Великой Новоселки, Пречистовки и Времовки. Недалеко от Новомихайловки и Павловки была задействована авиация.

На Запорожском направлении обстреляны н.п. Нескучное, Железнодорожное, Малиновка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Дорожнянка, Орехов, Малые Щербаки, Красное и Новоданиловка. Нанесены авиаудары в районах Гуляйполя, Ольговского и Красного.

В Южнобужском направлении силы РФ стреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Степной Долины, Лиманов и еще 15 населенных пунктов. Нанесены авиаудары возле Ольгиного, Заречного, Новогригорьевки, Белой Криницы, Таврического, Лозового и Андреевки.