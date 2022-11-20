



Генштаб ВСУ: РФ может устроить вооруженные провокации на границе

Генеральный штаб ВСУ обнародовал сводку оперативной информации по состоянию на утро 20 ноября.



Главное из сводки украинского Генштаба:



- За минувшие сутки подразделения украинских Сил обороны отразили атаки российских войск в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное и Клищиевка Донецкой области.



- Армия РФ нанесла один авиационный и 4 ракетных удара, совершила 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.



- В приграничных районах Брянской и Курской областей армия РФ удерживает свои подразделения. Не исключается, что армия предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории Российской Федерации и Республики Беларусь.



- По имеющейся информации, командование российских войск планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные в ходе отступления с правого берега реки Днепр Херсонской области, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Мобилизированные лица, из которых, в большинстве своем, состоят эти формирования, очень возмущены перспективами реализации указанных планов.



- Подтверждены результаты огневого поражения украинскими подразделениями скоплений живой силы россиян 18 ноября, в населенных пунктах Васильевка, Новобогдановка, Михайловка (Васильевского района) и Камыш-Зоря на временно занятой территории Запорожской области. Потери россиян составили более 160 человек ранеными. Уничтожены около 10 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов. Информация о погибших уточняется.



- За прошедшие сутки украинские войска сбили БПЛА типа "Орлан-10" и поразили пункт управления и состав боеприпасов сил РФ.

