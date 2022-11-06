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Генштаб ВСУ раскрыл, на каких направлениях наступают силы РФ
06.11.2022 21:02 Ольга Белозерова

Генштаб ВСУ раскрыл, на каких направлениях наступают силы РФ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины раскрыли, на каких направлениях российские войска ведут наступательные действия.

По информации Генштаба, силы РФ наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - заявили в украинском Генштабе. 

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