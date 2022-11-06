



Генштаб ВСУ раскрыл, на каких направлениях наступают силы РФ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины раскрыли, на каких направлениях российские войска ведут наступательные действия.



По информации Генштаба, силы РФ наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.



"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - заявили в украинском Генштабе.