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Генштаб ВСУ: продолжаются ожесточенные бои на Донбассе
13.08.2022 19:05 Ольга Белозерова

Генштаб ВСУ: продолжаются ожесточенные бои на Донбассе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины представил сводку оперативной информации с фронта по состоянию на вечер 13 августа.

Главное из сводки:

- Продолжаются ракетные и авиационные удары ВС РФ по объектам на территории Украины.

- На Харьковском направлении силы РФ пытались улучшить свое положение в районе населенного пункта Питомник. Украинские военные "достойно встретили силы РФ" - российские войска понесли потери и отступили.

- На Славянском направлении армия РФ пыталась прорвать оборону украинских сил в районе Новой Дмитриевки и Долины. Операция была безуспешной, силы РФ отошли.

- На Краматорском направлении подразделения РФ пытались улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевки и Выемки. Как утверждается, силы РФ встретили жесткое сопротивление и отступили.

- На Бахмутском направлении наступательными и штурмовыми действиями российские войска пытались продвинуться у Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцево, успеха не имели. В отдельных районах продолжаются боевые действия.

- На Авдеевском направлении силы РФ наступательными действиями пытаются прорвать оборону украинских войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Продолжаются ожесточенные бои.

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