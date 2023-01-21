



Генштаб ВСУ подтвердил попытку наступления РФ на Запорожском направлении

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал сводку оперативной информации с фронта по состоянию на вечер, 21 января.



В Генштабе, среди прочего, подтвердили информацию о том, что российские войска пытаются наступать на Запорожском направлении. Ранее об активизации действий в этом направлении сообщало минобороны РФ.



Главное из сводки Генштаба ВСУ:



- Силы РФ вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Продолжают попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях, увеличивают интенсивность применения авиации. На других направлениях – ведут оборону.



- Армия РФ не прекращает артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения. От минометного и артиллерийского огня сил РФ пострадали населенные пункты в Сумской и Харьковской областях.



- Российские силы усиливают контроль учета мирного населения на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, пытаются создать базу данных мест обитания мирных граждан.



- Авиация украинских Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения сил РФ и 2 – по позициям их ЗРК. Украинская артиллерия также поразила район сосредоточения захватчиков.