



Генштаб ВСУ официально предупредил: РФ может готовить теракт на ЗАЭС

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины предупредил мир о том, что Россия может готовить террористический акт на Запорожской атомной электростанции с применением взрывчатых веществ, а после обвинить в обстрелах Украину.



Российские оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС с применением взрывных устройств. Они хотят обвинить Украину в обстрелах, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.



Украинское военное командование подчеркивает: провокацию на Запорожской АЭС россияне могут совершить уже "в ближайшее время".



"По оперативной информации, сегодня на кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и Telegram-каналы", - отметили в Генштабе.



Там также подчеркнули, что Вооруженные Силы Украины не нарушают нормы международного гуманитарного права и отслеживают и контролируют ситуацию.





Минирование Запорожской АЭС



Еще 20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. В частности, взрывчатку установили и на охладителе энергоблоков станции. Тогда он подчеркивал, что вывод из строя пруда-охладителя приведет к значительным проблемам.



Уже через несколько дней Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что СБУ и разведка доложили ему о подготовке россиянами теракта с выбросом радиации на Запорожской АЭС.



Позже Буданов добавлял, что, помимо охладителя, заминированы также и четыре энергоблока станции.