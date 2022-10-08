



Генштаб ВСУ: больницы не справляются с потоком раненых россиян

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины представил сводку оперативной информации с фронта по состоянию на вечер, 8 октября.



Главное из сводки:



- Силы РФ удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на попытках срыва контрнаступательных действий украинских войск на отдельных направлениях, вместе с тем, периодически ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.



- Есть угроза нанесения силами РФ авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. В течение текущих суток российские войска нанесли три ракетных и шестнадцать авиационных ударов, совершили более двадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня.



- Российские войска продолжают нести потери. Местные больницы во временно захваченных районах Херсонской области не справляются с потоком раненых российских военных. Подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области до тридцати раненых захватчиков. В указанное заведение направлен дополнительный медперсонал.



- За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны.



- Украинская авиация нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам сил РФ. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА Орлан.



- Ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и десять других важных объектов.