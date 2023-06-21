



Генштаб подтвердил: ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на юге

Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах на юге Украины, продолжая вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.



"На направлениях Новоданиловка - Роботино, Малая Токмачка - Вербовое, Свободное Поле - Макаровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев на брифинге в среду, 21 июня, в Military Media Center.



Так, российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск, применяют резервы, пытаются восстановить утраченное положение.



Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на востоке страны.



"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области", - сказал Ковалев, уточнив, что по направлению Белогоровка - Шипиловка ВСУ вели наступательные действия, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.



Как сообщал Mignews.ua, ранее украинские военные сообщали об успехе ВСУ на двух направлениях на юге, где они продолжают наступательные действия.