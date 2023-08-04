



Генштаб: Персонал ЗАЭС под угрозами вынужден оформлять паспорта РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что весь персонал Запорожской атомной электростанции принуждают к получению паспорта РФ, подвергая их угрозам репрессий в противном случае.



Этот террор распространяется и на население города Энергодар, где регулярно проводятся обыски у местных жителей как на улицах, так и в домах. В случае обнаружения украинских паспортов, они уничтожаются и насильственно вынуждают заменить и другие документы, такие как водительские права и бумаги на имущество.



"Проверяют паспорта, телефоны. Если паспорт гражданина оказывается украинским, то документ уничтожают и заставляют оформлять паспорт РФ", - сообщают в Генштабе, отмечая, что россияне заставляют менять и другие документы: водительские права, бумаги на движимое и недвижимое имущество.



Это происходит с момента оккупации ЗАЭС российскими войсками в марте 2022 года. Станция используется ими в качестве базы, а также в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляют о возможности теракта с выбросом радиации, так как оккупанты заминировали охладители энергоблоков..